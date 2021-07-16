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رئيس البنك الزراعي : منصة اجرى مصر توفر قروض ميسرة للمزارعين

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى أن الفلاح يستطيع الحصول على قروض تمويلية وسلف مالية لمساندته فى مشروعاته الزراعية عبر استخدام منصة اجرى مصر التى تم إطلاقها وتشغيلها على شبكة الإنترنت.

وقال علاء فاروق، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان الفلاح يستطيع الدخول الى المنصة الرقمية، ليختار قيمة القرض او السلفة التى يريدها، ويضيف بيانات البطاقة الشخصية والحيازة الزراعية، حيث يتم الكشف عن موقفه التأمينى، ثم الموافقة على القرض، ليذهب بعدها الى اقرب فرع للبنك ويوقع العقد ويستلم امواله.

وأوضح رئيس البنك الزراعى، أن المرحلة الثانية من التطوير سوف تتيح تحويل قيمة قرض الفلاح أو السلفة المالية عبر كارت الحيازة الزراعية الذى تم تزويده بخدمات ميزة المالية، لافتا الى أن تم توزيع مليون و200 الف كارت للحيازة الزراعية وبها خدمات ميزة المالية، وسيتم ميكنة القروض بالكامل على المنصة الزراعية وزيادة ماكينات الدفع الإليكترونى من 650 ميكنة الى 1200 ميكنة بجميع محافظات مصر.


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منصة اجري مصر البنك الزراعي ومنصة اجري مصر البنك الزراعي

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