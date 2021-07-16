تعرف على التفاصيل الكاملة لـ" منصة أجري مصر" الموجهة للقطاع الزراعي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع مؤسسات الدولة إشارة البدء لتشغيل منصة أجرى مصر الإليكترونية الموجهة للقطاع الزراعى، لدعم الفلاح زراعيا وماليا، وتوفير مستلزمات الزراعة وتسويق المحاصيل الزراعية.



وقال ابراهيم سرحان رئيس الشركة المنفذه، خلال لقائه ببرنامج الجدعان علي قناة القاهرة والناس2 أن المنصة سوف تكون حلقة الوصل بين القطاع الزراعى والشبكة الرقمية فى مصر، وهى تهدف لتوفير مستلزمات المزارعين من ميكنة واسمدة وتقاوى بالأضافة لتسويق المحاصيل، لافتا الى ان بها خدمات مالية لدعم ومساندة الفلاح عبر وسيلة الكارت الذكى الذى أضيفت اليه خدمات ميزة المالية.



وأوضح، أن منصة أجرى مصر الإليكترونية الموجهة للقطاع الزراعى متاحة للاستخدام عبر موقعها على شبكة الأنترنت Agrimisr.com، ويمكن لأى مزارع أو مستثمر فى القطاع الزراعى تصفحها، واكتشاف خدماتها التمويلية وكذلك خدمات التسويق للمحاصيل الزراعية وتوفير مستلزمات الزراعة بداية من الميكنة الزراعية وحتى الأسمدة والتقاوى، لافتا الى انه جارى التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير خدمة الإرشاد الزراعى للمزارعين عبر الكول سنتر او استخدام الشبكة نفسها، كما تتيح اضافة منتجات التجار والمستوردين التى يحتاجها القطاع الزراعى.





