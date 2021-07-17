Advertisements

المفتي: قضاء حاجة الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 06:45 ص
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الشخص الّذي عجز بنفسه عن القيام بالحج، يجوز له إنابة غيره للقيام بذلك، مضيفًا أمّا في حالة قرار اقتصار الحج على حجاج الداخل، فيجوز للشخص المتواجد في مكة أن ينوب لغيره إذا كان قد حج لنفسه قبلها.

وأضاف "علام"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على صدى البلد: "العلماء يقولون أنّ الّذي حج قبل ذلك وكان يريد الذهاب إلى الحج ووجد أن حاجات الفقراء والمساكين تستدعي الانفاق عليهم، فالنفقة هنا أولى لمن حج الفريضة، موضحًا أنه عند المقارنة بين النفقات التي ننفقها على الفقراء والمساكين وبين حج النافلة، توصل العلماء إلى أن قضاء حاجة الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة".

وعن الحج في ظل وباء كورونا قال مفتي الجمهورية، أنه "في وقت الأزمات يشتد تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وإذا كنّا ننوي الحج ولدينا المقدرة المالية ومنعنا الوباء، فيمكن أن نقدم جزء من هذه الأموال للفقراء والمساكين، وكأننا ذهبنا إلى بيت الله، بالنسبة للأجر والثواب، ولكن ليس باسقاط الفريضة لأنها باقية وتبقى كما هي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 7 ساعات

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة ليفربول الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأوقاف تنظم ندوة علمية كبرى بمسجد خالد بن الوليد تحت عنوان "تنظيم الحج وترتيب الأولويات"

الغاء الحج | هل تلجأ السعودية لهذا القرار المصيري أم لا؟

وزير الأوقاف يزف بشرى سارة لمن تعذر أدائهم فريضة الحج بسبب جائحة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس