المفتي: قضاء حاجة الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الشخص الّذي عجز بنفسه عن القيام بالحج، يجوز له إنابة غيره للقيام بذلك، مضيفًا أمّا في حالة قرار اقتصار الحج على حجاج الداخل، فيجوز للشخص المتواجد في مكة أن ينوب لغيره إذا كان قد حج لنفسه قبلها.





وأضاف "علام"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على صدى البلد: "العلماء يقولون أنّ الّذي حج قبل ذلك وكان يريد الذهاب إلى الحج ووجد أن حاجات الفقراء والمساكين تستدعي الانفاق عليهم، فالنفقة هنا أولى لمن حج الفريضة، موضحًا أنه عند المقارنة بين النفقات التي ننفقها على الفقراء والمساكين وبين حج النافلة، توصل العلماء إلى أن قضاء حاجة الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة".



