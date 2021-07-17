Advertisements
المفتي: قضاء حاجة الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة (فيديو)
السبت 17/يوليو/2021 - 06:45 ص
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الشخص الّذي عجز بنفسه عن القيام بالحج، يجوز له إنابة غيره للقيام بذلك، مضيفًا أمّا في حالة قرار اقتصار الحج على حجاج الداخل، فيجوز للشخص المتواجد في مكة أن ينوب لغيره إذا كان قد حج لنفسه قبلها.
وأضاف "علام"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على صدى البلد: "العلماء يقولون أنّ الّذي حج قبل ذلك وكان يريد الذهاب إلى الحج ووجد أن حاجات الفقراء والمساكين تستدعي الانفاق عليهم، فالنفقة هنا أولى لمن حج الفريضة، موضحًا أنه عند المقارنة بين النفقات التي ننفقها على الفقراء والمساكين وبين حج النافلة، توصل العلماء إلى أن قضاء حاجة الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة".
وعن الحج في ظل وباء كورونا قال مفتي الجمهورية، أنه "في وقت الأزمات يشتد تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وإذا كنّا ننوي الحج ولدينا المقدرة المالية ومنعنا الوباء، فيمكن أن نقدم جزء من هذه الأموال للفقراء والمساكين، وكأننا ذهبنا إلى بيت الله، بالنسبة للأجر والثواب، ولكن ليس باسقاط الفريضة لأنها باقية وتبقى كما هي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements