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موسيماني يستقر على ثلاثي وسط الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي أبطال إفريقيا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم الخميس لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقر لها بعد غد السبت بالمغرب.

واستقر موسيماني على الدفع بالثلاثي عمرو السولية وديانج وأفشة في وسط الملعب، ووضع حمدي فتحي على دكة البدلاء.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي:
محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

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