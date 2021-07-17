Advertisements

المفتي: الحاج يعود بصحيفة بيضاء وميلاد جديد يجب استثماره (فيديو)

السبت 17/يوليو/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحاج يعود بصحيفة بيضاء وميلاد جديد يجب استثماره، مشيرًا إلى أن هناك حالة روحية فريدة أثناء حج بيت الله الحرام.

وأوضح «علام» خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على "صدى البلد"، أن الحاج يلتقي بكافة الأجناس وبألوان مختلفة وبلغات مختلفة خلال الحج.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن هناك شعورية خاصة من التعاون للحاج، حيث يبذل كل ما عنده ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويصبح كالمولود الجديد بعدها.

وأتم: "لا أعود طفلًا ولكن أعود رجلًا أو امرأة أصبحت في صفحة بيضاء تستقبل مجتمعًا بعقلية أخرى، وذلك مردودة على المجتمع بعد العودة من حج بيت الله سواء في العلاقات الأسرية أو العمل أو الإمتناع عن أوجه الفساد وكافة ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عنه".

وختم حديثه قائلًا: "يجب استثمار هذا الميلاد بعد الحج ولا أعكر عليه بارتكاب مفاسد وذنوب ومعاصي، الحج لكي يأتي ثماره لا بد أن يكون وفقًا لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، من النية الصادقة في التخلص من التبعات، وعدم المجادلة وعدم ارتكاب المعصية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة من داخل بيراميدز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رونالدو يبلغ يوفنتوس بقرار النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 13 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

المفتي يوصي الحجاج بالدعاء لمصر.. والالتزام التام بقوانين السلطات السعودية

حتى لا تقع في الخطأ.. تعرف على الخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج

مفتي الجمهورية يشكر رئيس بعثة الحج على مجهوداته

مفتي الجمهورية: الصوم أنجح الوسائل لتحقيق الرقابة الذاتية

مفتي السعودية يناشد الحجاج بمعاونة رجال الأمن في أداء مهمتهم

واجبات المسلم بعد أداء فريضة الحج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس