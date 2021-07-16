عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادب الأهلي على قائمة المعارين العائدين للمارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





وقرر موسيماني عودة كلا من عمار حمدي من الاتحاد السكندري، وأحمد ريان من سيراميكا كيلو باترا، وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم من سموحة، بعد تألق الخماسي بشكل ملحوظ في دوري هذا الموسم.





ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر لها بعد غد السبت بالمغرب.





وجاءت قائمة المارد الأحمر للمباراة النهائية على النحو التالي:

محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.



