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عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي
الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:35 م
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادب الأهلي على قائمة المعارين العائدين للمارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.
وقرر موسيماني عودة كلا من عمار حمدي من الاتحاد السكندري، وأحمد ريان من سيراميكا كيلو باترا، وأحمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم من سموحة، بعد تألق الخماسي بشكل ملحوظ في دوري هذا الموسم.
ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر لها بعد غد السبت بالمغرب.
وجاءت قائمة المارد الأحمر للمباراة النهائية على النحو التالي:
محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
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