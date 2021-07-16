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تونس تستقبل مساعدات طبية من إيطاليا وسويسرا لمكافحة كورونا

الجمعة 16/يوليو/2021 - 11:35 م
وكالات
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 استقبل ميناء رادس في تونس، اليوم، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية الإيطالية لدعم جهود تونس في مكافحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت مساء أمس الخميس، أنها سترسل 25 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كورونا.
وكانت السفارة الإيطالية في تونس، قد ذكرت أمس في بيان لها، أن هناك 4 بواخر أخرى تحمل مساعدات طبية ستصل تونس خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما استقبلت تونس اليوم مساعدات طبية من سويسرا على متن طائرة عسكرية.
وذكرت سفارة سويسرا في تونس، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن المساعدات الطبية السويسرية إلى تونس شملت مكثفات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي.
كما ذكرت السفارة أن هذه المساعدات تأتي ضمن برنامج دعم وضعته سويسرا لتونس عام ٢٠٢٠ لمجابهة جائحة كورونا.

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