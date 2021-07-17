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عاجل - قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدافع نادي الأهلي عن لقبه القاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذي يتأهل للمرة الأولى إلى المرحلة النهائية في هذه المنافسات القارية، ويبحث عن الانتقام من هزيمة قديمة تلقاها أمام "الشياطين الحمر"، في اللقاء الذي سيقام مساء السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب.

وسيتعين على النادي الأهلي تقديم مباراة جيدة على الصعيد الهجومي، إذا ما أراد التفوق على الدفاعات المنظمة لكايزر تشيفز، والذي أظهر قوة دفاعية لا يستهام بها على مدار منافسات البطولة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 14 خاضها في البطولة القارية هذا الموسم.

فيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز :-

تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

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