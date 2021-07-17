Advertisements

الإصابة تبعد نجم يوفنتوس 3 أشهر عن الملاعب

السبت 17/يوليو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سيغيب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو عن يوفنتوس الإيطالي لثلاثة أشهر وبالتالي لن يكون مع الفريق حين يبدأ مشواره نحو استعادة لقب الدوري المحلي من إنتر ميلان، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وعانى لاعب برشلونة الإسباني السابق في الأشهر الأخيرة من مشكلة في في الغشاء الموجود بين قصبة الساق وشظية ساقه اليمنى، ما أضطر ابن الـ24 عاماً لإجراء عملية جراحية "ناجحة" بحسب ما أفاد يوفنتوس، مضيفاً "عملية التعافي تحتاج تقريباً لثلاثة أشهر".

وتنازل يوفنتوس الموسم المنصرم عن لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر ميلان بعدما احتكره طيلة تسعة أعوام، ما تسبب بإقالة أندريا بيرلو والاستعانة مجدداً بماسيميليانو أليغري للاشراف على الفريق بعد عامين على رحيله. ويبدأ يوفنتوس مشواره في الدوري المحلي على أرض أودينيزي في 22 أغسطس.

أخبار تهمك

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعات

الباز: هذه نصيحتي لـ"ياسمين عبد العزيز" بعد أزمة تعذيب الخادمات (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يضع شرطا صعبا للموافقة على رحيل حسام حسن للزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. موسيماني يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

11:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس