تعرف على توقيت مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو









يبحث الكثير من جماهير كرة القدم في مصر، عن موعد وتوقيت مباراة المنتخب الوطني الأولمبي، أمام نظيره إسبانيا، في أولى جولات دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامته في طوكيو.





ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري الأولمبي، نظيره منتخب إسبانيا، يوم الخميس المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.





توقيت مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





ويقع المنتخب المصري الأولمبي، في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا، وأستراليا، والأرجنتين.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو





وتذاع مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة bein sports 7، بتعليق رؤوف خليف.



