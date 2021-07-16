أمير عبدالحميد لـ"الفجر الرياضي": الأهلي سيواجه فريق عنيد مثل كايزر.. وأتمنى وجود هاني بشكل أساسي وأخشى من هذا الأمر









تحدث أمير عبدالحميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن مباراة الفريق المرتقبة ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبدالحميد، أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين، والنسبة متقاسمة، خاصةً أن كايزر شيفز لم يكن مرشح لهذا الدور، وأصبح لديه قوة إضافية.





وأضاف حارس الأهلي السابق في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي ": "كايزر شيفز كتاب مفتوح بالنسبة إلى موسيماني، وهو يعرف طبيعة اللعب أمامهم".





وتابع: "موسيماني واجه ستيوارت باكستير المدير الفني للفريق في أكثر من مناسبة، وهو يعرف كيفية التعامل معه، ولكن يجب الحذر من خطورة السرعات التي يتميز بها المنافس".





وأكمل: "أفضل تواجد ثلاثي في خط الوسط من أجل امتلاك وسط الملعب، مع عودة محمد هاني للجبهة اليمنى على حساب أكرم توفيق، بسبب قدرته الهجومية وتمكنه في الكرات العرضية، بخلاف أكرم الذي يتميز بالدفاعية".





واستطرد: "الأهلي سيكون أمام فريق عنيد، وصل إلى هذا الدور بدون أي ترشيح، وسيحاول استفزاز اللاعبين من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، وحسم اللقب لصالحه".





وأشار حارس الأهلي السابق، إلى أنه يجب على الخط الخلفي التحذير من ارتكاب الأخطاء أمام المرمى، أو التهاون في مراقبة سمير نوركوفيتش الذي يتميز بالقوة وحسم الأهداف".





واختتم: "المباراة ستكون في صالح النادي الأهلي نظرًا للخبرات التي يتمتع بها، ولذلك أتوقع الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد".





ويواجه الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء غدٍ السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



