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'العارف" للنجم أحمد عز في الصدارة لليوم الثاني على التوالي

السبت 17/يوليو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر فيلم العارف الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، المركز الأولي بين الأفلام المعروضة معه فى نفس التوقيت، حيث حقق ما يقرب من 2 مليون جنيه في إيرادات، أمس الخميس.

وبذلك يظل أحمد عز في الصدارة لليوم الثاني على التوالي حيث حقق في أول أيام عرضه يوم الأربعاء إيرادات بلغت قيمتها مليون و262 الف جنيها.


يذكر أن فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

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