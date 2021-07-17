محمود التهامي: أدين بالفضل للشريعي وأبو السعود والشرنوبي والقرآن معلمي الأول



قال المنشد محمود التهامي، تعاونت مع الملحن الكبير عمار الشريعي وأبو السعود والفضل في بدايتي في تعلمي علي يد المشايخ القدامي.



وأضاف التهامى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، ان الملحن الكبير عمار الشريعي وجهني واختصر لي الكثير في فن الموسيقي والسمع والألحان واستفدت كثيرا منه.



وتابع التهامى استفدت كثيرا من مدير ثقافة أسيوط الاسبق في تعلم الموسيقي والأذن الموسيقي والوجدان، والمعلم الاول لي هو القرآن الكريم وتعلمت فن التجويد ومنها تعلمت الموسيقي، وايضا الملحن حسن ابو السعود هو مدرسة راقية في الموسيقي وطفرة مع عدوية وله شكل وطابع خاص في الحانه وتعلمت الكثير منه.





كما تعلمت صياغة الالحان من العبقري صلاح الشرنوبي وهو مدرسة وكنت اذهب اليه واتعلم منه روائع الالحان وادين بفضل كبير له