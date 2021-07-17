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التهامي: ٧ آلاف منشد في مصر.. وأتمنى وجود نقابة للمنشدين

السبت 17/يوليو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المنشد محمود التهامي، ان في مصر ٧ آلاف منشد وهناك مشروع قانون في اللجنة الدينية وقانون خاص بالمنشدين، واتقدم بوافر الشكر للقائمين علي خروج نقابة للمنشدين في هذه المرحلة حتي تعينهم وتساعدهم وتوفر لهم العديد من مطالبهم.

وأضاف التهامى خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، عندما أبدأ في الانشاد اكون في معية الله وصحبة النبي اكون في حالة ممتعة وهذا هو عالمي الحقيقي وعندما انتهي ارجع الي العالم الافتراضي.

وتابع التهامي، بحالة سعادة كبيرة اثناء الانشاد، ولا اتقاضي اي اموال عن الانشاد في الموالد وكنت اخفي هذا الامر ولكن وجدت هناك نماذج غير جيدة واضطريت الى الاعلان عن عدم تقاضي اموال في موالد بيوت الله فهذا رزق منهم.



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