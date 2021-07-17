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وزير النقل: مصر تنفذ مشروعات عملاقة والدولة الجديدة هتبقى أد الدنيا"

السبت 17/يوليو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الوزير كامل الوزير، وزير النقل، موجهًا حديثه للمواطنين: "كل يوم هتمشوا في مصر هتلاقوا طرق جديدة ومحاور جديدة وكباري جديدة".

وتابع "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بالأمس الجمهورية الديموقراطية المدنية التي أسست في ثورة الشعب العظيم في 30 يونيو".

وأكد وزير النقل، أن هناك مشروعات عملاقة تنفذ في مصر الآن، وستنقل مصر نقلة حضارية كبيرة، معلقًا: "مصر الجديدة هتبقى أد الدنيا".

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