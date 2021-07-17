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مصطفى خاطر ينتهي من تصوير "تماسيح النيل" عقب عيد الأضحى

السبت 17/يوليو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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ينتهي الفنان مصطفى خاطر وصناع فيلم" تماسيح النيل" عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني،خالد الصاوى وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما يستعد خاطر لخوض بطوله سينمائي جديد بعنوان " مربع برمودا " ويشارك خاطر كل من الفنان عبدالجليل والفنانة شيرين رضا وهو من تاليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

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