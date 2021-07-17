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أحمد عز يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل فيلمه الجديد "الجريمة"

السبت 17/يوليو/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر ، نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان أحمد عز، عن تفاصيل فيلمه الجديد "الجريمة"، الذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، ويقوم بإخراجه شريف عرفة


وقال أحمد عز لـ "الفجر الفنى": انتهيت من تصوير فيلم "الجريمة" مع شريف عرفة، وأقدم في الفيلم شخصية مجرم مأجور يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم على غيره ويقوم بالهرب، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن والمغامرة، وهذا ماحمسني له.

يذكر أن فيلم "الجريمة" من بطولةأحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد جمعة، نادرين فرج، نبيل عيسى، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نور الدين، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد الشرنوبي، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ومن إخراج شريف عرفة.

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