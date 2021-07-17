Advertisements

شاهد.. لحظة مشاجرة "حمو بيكا" مع أحد المواطنين في مارينا بعد اصطدام سيارته بأخرى

السبت 17/يوليو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد لحظة قيام مطرب المهرجانات حمو بيكو بالمشاجرة مع أحد المواطنين في مارينا بعد اصطدام سيارته بأخرى.

وظهر خلال مقطع الفيديو قيام حمو بالانفعال، ومحاولة البعض تهدئته وفض المشاجرة بينه وبين أحد المواطنين وتبادل الاشتباك بين الطرفين، وكيف اعتدى عليه بالضرب والألفاظ البذيئة، ومحاولة البعض التحجيز بينهما.

وكانت انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الفيديوهات والصور التي ظهر بها مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يتشاجر في الساحل الشمال، وذلك عقب حادث أليم تعرض له.

وجمعت الفيديوهات والصور السيارات التي انهارت جراء هذا الحادث والشجار الذي جمع حمو بيكا بعدد من الأشخاص. ولم تكن هذه هي المرة الأولى لـ حمو بيكا في شجار من هذا النوع حيث أنه آثار الجدل، قبل ذلك جراء حادث تعرضت له سيارته في إحدى قرى الساحل الشمال مما آثار الجدل حينها أيضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاجرة حمو بيكا حمو بيكا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة من داخل بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 6 ساعات

رونالدو يبلغ يوفنتوس بقرار النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

يوم في حياة حمو بيكا.. دعم مرضى السرطان ثم اقتحم نقابة الموسيقيين

حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"

حسن شاكوش يعلن انفصاله رسميًا عن حمو بيكا.. تعرف على التفاصيل

من داخل سيارته البورش حمو بيكا يعلن عن موعد زفافه

احتفالا بحصوله على الدرع الذهبي.. حمو بيكا يعلن عن تعاون جديد شاكوش وعمر كمال

نجاة حمو بيكا من الموت المحقق بعد تحطم سيارته في مارينا (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس