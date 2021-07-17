شاهد.. لحظة مشاجرة "حمو بيكا" مع أحد المواطنين في مارينا بعد اصطدام سيارته بأخرى

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد لحظة قيام مطرب المهرجانات حمو بيكو بالمشاجرة مع أحد المواطنين في مارينا بعد اصطدام سيارته بأخرى.





وظهر خلال مقطع الفيديو قيام حمو بالانفعال، ومحاولة البعض تهدئته وفض المشاجرة بينه وبين أحد المواطنين وتبادل الاشتباك بين الطرفين، وكيف اعتدى عليه بالضرب والألفاظ البذيئة، ومحاولة البعض التحجيز بينهما.





وكانت انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الفيديوهات والصور التي ظهر بها مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يتشاجر في الساحل الشمال، وذلك عقب حادث أليم تعرض له.



