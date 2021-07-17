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شاهد.. لحظة مشاجرة "حمو بيكا" مع أحد المواطنين في مارينا بعد اصطدام سيارته بأخرى
السبت 17/يوليو/2021 - 05:30 ص
شيماء حسن
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عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد لحظة قيام مطرب المهرجانات حمو بيكو بالمشاجرة مع أحد المواطنين في مارينا بعد اصطدام سيارته بأخرى.
وظهر خلال مقطع الفيديو قيام حمو بالانفعال، ومحاولة البعض تهدئته وفض المشاجرة بينه وبين أحد المواطنين وتبادل الاشتباك بين الطرفين، وكيف اعتدى عليه بالضرب والألفاظ البذيئة، ومحاولة البعض التحجيز بينهما.
وكانت انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الفيديوهات والصور التي ظهر بها مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يتشاجر في الساحل الشمال، وذلك عقب حادث أليم تعرض له.
وجمعت الفيديوهات والصور السيارات التي انهارت جراء هذا الحادث والشجار الذي جمع حمو بيكا بعدد من الأشخاص. ولم تكن هذه هي المرة الأولى لـ حمو بيكا في شجار من هذا النوع حيث أنه آثار الجدل، قبل ذلك جراء حادث تعرضت له سيارته في إحدى قرى الساحل الشمال مما آثار الجدل حينها أيضا.
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