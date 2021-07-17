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أشرف زكي: بعتذر إني وافقت بعودة حلا شيحة.. واللي شايف الفن حرام يبعد عنه

السبت 17/يوليو/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تعليقا صادما على أزمة حلا شيحة وتامر حسني.

وقال "زكي" من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية": "لا مكان لها في النقابة واحنا غلطنا لما قررنا عودتنا وانا بعتذر اني قبلت عودتها..كنا مازلنا في اجرائات عودتها واللي شايف ان الفن حرام يبعد عنه".

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قد أصدر بيان بشأن أزمة حلا شيحة وتامر حسني وذلك عقب إثارتهم الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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