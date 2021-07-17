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حماة الوطن: "حياة كريمة" تعكس اهتمام السيسي بالتكافل في القرى

السبت 17/يوليو/2021 - 06:15 ص
اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير
إيمان أسامة
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قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية المقدمة للمواطنين ومنها الرعاية الصحية وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

وأكد "نصير" أن المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي لم تحدث في العصر الحديث؛ حيث ترسخ لقيم التكافل داخل المجتمع المصري هذا ما شهدناه من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية في كافة المجالات، وهي بالفعل إنجازات تصل إلي حد الإعجاز وهذا واقع بدون مبالغة أو مزايدة من أحد.

وأشار إلي أن الدولة المصرية عادت لمكانتها الطبيعة كدولة عظمى لها ثقل سياسي علي المستوى الإقليمي والدولي بفضل قيادتها الرشيدة والوحدة الوطنية إلى جانب تماسك الشعب المصري العظيم بكل طوائفه، داعيًا الله عز وجل أن يحرس مصر وأهلها ورئيسها من كل سوء" تحيا مصر".

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