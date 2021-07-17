عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تعليقًا على أزمة حلا شيحة: "لا مكان لها في النقابة، ولا مكان لمن يفعل ذلك في النقابة مرة أخرى".





وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنها تواصلت معه عشرات المرات لعودتها للنقابة، معلقًا: "أنا ندمت إني رجعتها، وإللي شايفين إن الفن حرام وهيرجعونا 100 سنة لورا يبقى لكم دينكم ولي دين".





وتابع: "الفن مهنة عظيمة ومتستحقش نعمل فيها كده"، مستكملًا: "سألت الشيخ الشعراوي هل الفن حرام، ورد عليا بآية قرآنية إن اللي ينفع الناس مش حرام".



