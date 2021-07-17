اسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 17 /7 /2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم السبت 17 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم السبت17 -7-2021 في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

:مواعيد إجازة البنوك في عيد الأضحي

من جانبه كشف البنك المركزي، أن يوم الأحد القادم يوم عمل منتظم بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس المقبل، للجهاز المصرفي.

وأشار المركزي، في بيان، إلى أن يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وتبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين 19 يوليو 2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.