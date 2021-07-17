Advertisements

"التنمية المحلية": المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة تتضمن 52 مركزًا

السبت 17/يوليو/2021 - 05:57 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تتضمن برنامجًا لتطوير الريف المصري، حيث إن العمل يتم على مستوى مراكز إدارية كاملة؛ بما يتيح توفير كل الخدمات مع تطبيق المعايير المخطط لها، موضحا أن العمل يستهدف 172 مركزًا في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "جاد الكريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء اليوم الجمعة، أن العمل يجري حاليًّا على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى على مستوى 52 مركزًا إداريًّا تضم 1436 قرية، ينتهي العمل بها في 30 يونيو 2022، توالي تغطية بقية المراكز خلال العامين المقبلين وصولًا للانتهاء من البرنامج كاملًا في 30 يونيو 2024.

وأشار إلى أن هذا المشروع تشترك فيه كافة أجهزة الدولة بالكامل، بما في ذلك كل الوزارات المصرية والأذرع التنفيذية للدولة سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وأجهزة وزارة الإسكان والمحافظات من خلال الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، موضحا أن المشروع تقف وراءه إرادة سياسية غير مسبوقة، إذ أنه للمرة الأولى تتبنى الدولة برنامجًا بهذا الشكل والقدر من الموازنة وهذا الشمول، مؤكدًا أن الريف المصري لم يشهد برنامج تغييرات هيكلية منذ عصر محمد علي كما يتم في حياة كريمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التنمية المحلية حياة كريمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطلب صفقة من داخل بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يبلغ يوفنتوس بقرار النهائي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"حياة كريمة": توفير 320 ألف فرصة عمل مؤقت و30 ألف دائمة (فيديو)

التنمية المحلية: مشروع تطوير الريف المصري أشبه بمجلس وزراء مصغر

التنمية المحلية تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تطوير قرى الريف المصري

وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في زفتى (صور)

"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل العمل في مبادرة "حياة كريمة"

التنمية المحلية: رعاية الرئيس المباشرة لمبادرة "حياة كريمة" سهل مهمة تطوير الريف المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس