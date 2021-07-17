"التنمية المحلية": المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة تتضمن 52 مركزًا

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تتضمن برنامجًا لتطوير الريف المصري، حيث إن العمل يتم على مستوى مراكز إدارية كاملة؛ بما يتيح توفير كل الخدمات مع تطبيق المعايير المخطط لها، موضحا أن العمل يستهدف 172 مركزًا في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف "جاد الكريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء اليوم الجمعة، أن العمل يجري حاليًّا على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى على مستوى 52 مركزًا إداريًّا تضم 1436 قرية، ينتهي العمل بها في 30 يونيو 2022، توالي تغطية بقية المراكز خلال العامين المقبلين وصولًا للانتهاء من البرنامج كاملًا في 30 يونيو 2024.



