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"التنمية المحلية": المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة تتضمن 52 مركزًا
السبت 17/يوليو/2021 - 05:57 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تتضمن برنامجًا لتطوير الريف المصري، حيث إن العمل يتم على مستوى مراكز إدارية كاملة؛ بما يتيح توفير كل الخدمات مع تطبيق المعايير المخطط لها، موضحا أن العمل يستهدف 172 مركزًا في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "جاد الكريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء اليوم الجمعة، أن العمل يجري حاليًّا على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى على مستوى 52 مركزًا إداريًّا تضم 1436 قرية، ينتهي العمل بها في 30 يونيو 2022، توالي تغطية بقية المراكز خلال العامين المقبلين وصولًا للانتهاء من البرنامج كاملًا في 30 يونيو 2024.
وأشار إلى أن هذا المشروع تشترك فيه كافة أجهزة الدولة بالكامل، بما في ذلك كل الوزارات المصرية والأذرع التنفيذية للدولة سواء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير وأجهزة وزارة الإسكان والمحافظات من خلال الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، موضحا أن المشروع تقف وراءه إرادة سياسية غير مسبوقة، إذ أنه للمرة الأولى تتبنى الدولة برنامجًا بهذا الشكل والقدر من الموازنة وهذا الشمول، مؤكدًا أن الريف المصري لم يشهد برنامج تغييرات هيكلية منذ عصر محمد علي كما يتم في حياة كريمة.
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