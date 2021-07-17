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بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

السبت 17/يوليو/2021 - 03:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس شديد الحرارة، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 17 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

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