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"التضامن": حياة كريمة تستهدف المواطنين من سن الطفولة حتى المعاش

السبت 17/يوليو/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
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قالت الدكتورة إيمان حلمي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية، إن مبادرة حياة كريم تستهدف تطوير 175 مركزا متضمنا 4 آلاف قرية خلال 3 سنوات، حيث جار العمل على التنمية المتكاملة للمراكز والقرى سواء اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو تطوير البنية التحتية في الريف، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية للمبادرة تشمل 52 مركزًا بأكثر من 1400 قرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن الوزارة معنية أكثر بالإنسان والتدخلات الاجتماعية والاقتصادية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث تستهدف الوزارة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان من الطفولة المبكرة حتى سن المعاش، وذلك باستهداف المتسربين من التعليم والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، منوهة بأن محاور الأنشطة تشمل خدمات الأسرة والطفولة، وتستهدف التوسع والتطوير لنحو 3000 حضانة على مستوى جميع القرى.

وأشارت إلى أن تطوير الحضانات لا يقتصر على التعلم والتنشئة السليمة فقط لكن من خلال مراقبة التغذية والاكتشاف المبكر للإعاقة ومواجهة صعوبات التعلم، كاشفة عن تدخلات خاصة بخدمات استشارية للأسرة وتطوير أكثر من خمسة آلاف فصل محو أمية، إلى جانب إنشاء 1200 مدرسة مجتمعية.

وتابعت أن التنمية الاجتماعية لن تتكامل إلا من خلال تمكين اقتصادي، لافتة إلى أن بعض التدخلات تستهدف النساء والشباب في سن العمل عبر نقل أصول إنتاجية لهم.

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