عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين





أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، شطب الفنانة حلا شيحة من النقابة خلال تعليقه على أزمتها الأخيرة مع النجم تامر حسني





وأضاف في تصريحات إعلامية: "لا مكان لمثل من يفعل هذه الأفعال وهي أساسًا كانت مشطوبة من النقابة".





وتوعد من جانبه معتنقي أفكار حلا شيحة داخل النقابة، قائلًا: "اللي شايف الفن حرام يتفضل يمشي".





وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بعد أزمة الفنانة حلا شيحا، ومهاجمتها تامر حسني.





وجاء نص البيان: «يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء، بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة».





«ويعلن مجلمس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والابداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة».





«كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها».



