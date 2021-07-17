هل يجوز للمرأة أن تذهب لبيت الله الحرام دون محرم؟.. المفتي يجيب

قال الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إنَّ التكليف الشرعي لما جاء إلى سيدنا محمد (ص) في القرآن الكريم وفي سنته المطهرة لم يميز بين الرجل والمرأة، فالتكليف واحد على الإنسان ولذلك يقول الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على "صدى البلد"، أنّ أثناء التطبيق العملي للرسول في رحلة الحج كانت المرأة حاضرة، حتى إن امرأةٌ رَفعتْ إلى الرسول صبيًّا فقالتْ: ألهذا حجٌ! قال: "نَعمْ ولك أجرٌ".



وتابع مفتي الجمهورية أنّ الفتوى في دار الإفتاء المصرية مستقرة على أن المرأة يجوز لها الذهاب إلى بيت الله الحرام وفق القوانين السارية في المملكة العربية السعودية لأنها هي التي تستبقل الحجاج، أمّا من حيث أنه يجوز لها أن تسافر دون محرم، فإن الفتوى مستقرة على ذلك طالما هناك رفقة مأمونة، مضيفًا أنّ ظروف السفر تغيّرت لذا تواكب الفتوى مثل هذا التغيير.

