عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بأغنية "اتقل"

تصدر هاشتاج أغنية النجم عمرو دياب الجديدة “اتقل” تريند موقع التدوينات المصغرة تويتر، وغرد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معبرين عن إعجابهم بالأغنية.







وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات ايجابية.







يذكر أن عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، الأغنية تعد هي ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية "الدنيا بترقص"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.