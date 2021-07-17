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قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز مساء اليوم السبت 17 من شهر يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium.

وتذاع المباراة أيضًا على القناة المفتوحة، على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32، وقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكاميرون: تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E،

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