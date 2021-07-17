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يوفنتوس يتطلع لخطف موهبة الدوري الإيطالي

السبت 17/يوليو/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف تقارير صحفية إيطالية صحفي إيطالي، تطورًا جديدًا بشأن مستقبل مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط ساسولو، خلال الموسم المقبل.

ويحظى اللاعب الإيطالي باهتمام كبير من يوفنتوس وآرسنال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن هناك اجتماعًا جديدًا، اليوم، بين مديري يوفنتوس وساسولو من أجل مناقشة الصفقة.

وأشارت إلى ساسولو يقدر لوكاتيلي بـ40 مليون يورو، كما أن آرسنال على استعداد لدفع هذا الرقم للنادي الإيطالي.

وأوضحت أن لوكاتيلي يرغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، لذا يفضل كفة يوفنتوس على آرسنال.

وقالت الشبكة الإيطالية إن يوفنتوس يريد تقديم 30 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إقحام أحد اللاعبين في الصفقة التي يفضل السيدة العجوز أن تكون على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وأضافت أن ساسولو لا يوافق حتى الآن على صيغة الصفقة التي يعرضها يوفنتوس.

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