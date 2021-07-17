Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. ونصائح بعدم التعرض للشمس

السبت 17/يوليو/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، منشورًا تُحذر من خلال المواطنين من حالة الطقس، موضحة أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء، حار على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل رطب ليلًا.

وتابعت هيئة الأرصاد: "لذا يرجي عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة".

وحذرت الهيئة من طقس شديد الحرارة، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 17 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الارصاد اليوم الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 8 ساعات

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شديد الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شديد الحرارة على بعض المناطق

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الإثنين

درجات الحرارة.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس اليوم

الأرصاد تعلن ارتفاع نسبة الرطوبة.. وتوجه نصائح مهمة للمواطنين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس