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توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

السبت 17/يوليو/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلن وزير النقل كامل الوزير، إزالة كافة التعديات من السكك الحديدية في كل ربوع مصر، معلقًا: "نستهدف من إزالة تعديات السكك الحديد تأمين المواطنين".

ولفت "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه كان هناك كارثة محققة بالأمس على شريط السكة الحديد، متابعًا: "العربية كانت راجعة بضهرها والقطر جاي وراها، ويرجعوا يقولوا القطر اللي غلطان والوزارة".

وتابع: "وضعنا خطة بعد حادث القطار الأخيرة؛ لإزالة كافة التعديات على حرم السكك الحديدية، والتي تهدد حياة المواطنين"، مستكملًا: "نريد المحافظة على حرم السكة الحديد من أي شيء سواء منزل أو عشة أو عربة فول، أو مشتل.

وعن شائعات محور الجزائر، قال وزير النقل،: "ارجعوا للمصدر الصح للمعلومة.. شعبنا مش هيرحمنا لو قصرنا.. وهنتحاسب لو حصل أي حاجة".

وأضاف: "إحنا مش بنشيل بيوت الناس علشان إحنا مش مفتريين، وإزالة المنازل من السكك الحديدية بالمعادي لن يمتد للداخل، وهدفنا المحافظة على المواطنين، وهو يعني هيعجب أهل المعادي لما يحصل حاجة على شريط السكة الحديد.. يا اخوانا سيبونا نشتغل".

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