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كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك الموسم القادم

السبت 17/يوليو/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على إسم المهاجم الذي سيتولى قيادة هجوم القلعة البيضاء الموسم القادم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية وجود إتصالات مكثفة من جانب اللجنة المعينة في نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من أجل الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم سموحة المعار لفريق النادي الأهلي الليبي.

ويسعى الفريق السكندري إلى الحصول على مبلغ 20 مليون جنيه من أجل الموافقة على ترك حسام حسن بالإضافة إلى أن فرج عامر، طلب الحصول على عقد مصطفى فتحي بشكل نهائي للموافقة على إتمام الصفقة بنجاح.

يُذكر أن حسام حسن يعد واحد من أبرز اللاعبين المطلوبين بقوة من جانب الأهلي والزمالك لتدعيم الهجوم في القطبين، وإقتربت القلعة البيضاء من الحصول على خدمات اللاعب.

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