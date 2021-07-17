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مانشستر سيتي يقرر رحيل نجمه

السبت 17/يوليو/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قرر نادي مانشستر سيتي، التضحية بنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رحيم ستيرلينج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك بسبب ضعف مستوى سترلينج، اللاعب صاحب الـ26 عامًا، خلال الموسم الماضي، حيث سجل 10 أهداف فقط.

ويسعى نادي مانشستر سيتي، للاستفادة ماديًا من اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتبقى في عقده عامين.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، السيتي يرى أنه بإمكانه التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، إضافة إلى جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل ما يقارب من 200 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يحتاج إلى تقليص ميزانية الأجور الحالية للاعبيه.

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