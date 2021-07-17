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رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

السبت 17/يوليو/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، قائلًا: "حلا شيحة لديها مواقف بتحب وتكره وتلبس الحجاب وتخلعه، ولا يجب أن تقرر للناس هي تعمل إيه أو متعملش إيه"

وتابع "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "حاسس إن إللي بيحصل اليومين دول مش صدفة، موضوع حلا، وموضوع البوركيني، وجدل عن الحجاب، حسسني إننا رجعنا لأيام زمان"، متسائلًا: "هل كل إللي بيحصل ده صدف.. الفار لعب في عبي، وحسيت إن إللي بيحصل ده مش عادي لأنها موجة جاية".

وأضاف: "إللي عايز يتحجب يتحجب إللي عايز يمثل يمثل، وإللي عايز يلبس مايوه يلبس، ربنا إللي هيحاسب الكل، وفيلم "مش أنا" مفيهوش شيء خارج زي كل أفلام تامر، مشوفتش شيء يزعج حلا".

واستكمل موجهًا حديثه لـ حلا شيحة،: "لو عندكوا مشكلة مع بعض ليه الموضوع اتكتب، وليه معز مسعود كاتب رسالة لمراته على الانستجرام، ما تقولها في البيت، فيه جو ما مش مريحني في المواضيع دي، ولكن دي حاجات كانت بتحصل زمان زي موجة عورة الرجل وموجة المايوهات وموجة شورتات الراجل"، معلقًا: "عايزين يرجعونا للعصور الظلامية".

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