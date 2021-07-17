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برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

السبت 17/يوليو/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الجاري.

جريزمان غاضب من برشلونة
وأوضح التقرير أن مسؤولي برشلونة الإسباني أثاروا غضب أنطوان جريزمان، مهاجم البارسا بشأن التفاوض مع أتلتيكو مدريد عن عودة إلى الروخي بلانكوس في الميركاتو الصيفي الجاري، خلال صفقة تبادلية.

من جانبه ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن جريزمان جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة شعر بالغضب، بسبب عدم علمه بالمفاوضات الأولى بين الناديين بشأن مستقبله.

وتابعت الإذاعة الفرنسية إلى أن صفقة جريزمان جناح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة قد تستغرق وقتًا أكثر من المتوقع في الميركاتو الصيفي الجاري.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى للاستغناء عن اللاعب الفرنسي وغيره من أصحاب الرواتب الكبيرة، من أجل تسهيل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

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