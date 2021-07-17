"البنت القوية" لوائل كفوري تقترب من 8 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها

اقتربت أغنية "البنت القوية" للفنان وائل كفوري من 8مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد 5 أيام فقط من طرحها.



ظهر وائل كفوري في الكليب الذي كان يحمل أجواء الصيف، بلوك مختلف بشعر يميل للون الرمادي، مع ذقن بيضاء، وفي أغلب مشاهد الأغنية كان يرتدي نظارة شمسية.



أغنية "البنت القوية" من كلمات سليم عساف، وألحان وتوزيع عمر الصباغ.



يذكر أن أخر أعمال الفنان وائل كفوري أغنية "كلنا مننجر"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي تتر مسلسل "داون تاون".



والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين.