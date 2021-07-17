ليلى زاهر تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها





خطفت الفنانة ليلي زاهر، أنظار متابعيها، وذلك في أحدث ظهور لها على إنستجرام.حيث نشرت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة كاجوال صيفيه، مرتدية نظارة شمسية وقبعة بحرية، وعلقت قائلة: "افتقد الصيف"،فيما نالت الصورة اعجاب جمهورها.يذكر أن أخر أعمال الفنانة ليلي زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة هشام جمال، ليلي زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دلال عبد العزيز وغيرهم من النجوم.