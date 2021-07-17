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هاجر أحمد تتغزل بزوجها في أحدث ظهور لها

السبت 17/يوليو/2021 - 04:43 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تغزلت الفنانة هاجر أحمد بزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، حيث نشرت صوره لهم عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت هاجر أحمد قائلة: "أهلا بالوسيم".

وتفاعل معها الجمهور وانهالت التعليقات مهنئين لها بالزواج والدعاء لها بالسعادة الدائمة في حياتها.

يذكر أن أعلنت الفنانة هاجر أحمد عن موعد عقد قرانها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هاجر أحمد: "ان شاء الله كتب كتابي يوم الخميس الجاي في مسجد الشرطة التجمع الخامس من الساعة ٦ الي ٨ مساء.. هستناكوا تشرفوني كلكوا.. انا هكلمكوا كلكوا في التليفون بس قلت اجمعكوا الاول".

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