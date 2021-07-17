الكشف عن خطة الأهلي لتخطي كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لفك شفرة دفاع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لتسجيل اللقب الجاري العاشر.





خطة موسيماني لتخطي كايزر تشيفز

و يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق اللقب العاشر، في ظل اعتماد كايزر تشيفز على الدفاع القوي، طوال مشاركة اللاعب في البطولة.





من جانبه خاض الفريق الكروي الأول بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 14 مباراة في طريقه نحو النهائي الأول في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا.





وخرج كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بشباك نظيفة 11 مرة، منها في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي رغم التعرض لهجمات لا تتوقف.



