Advertisements

الكشف عن خطة الأهلي لتخطي كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

السبت 17/يوليو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لفك شفرة دفاع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، لتسجيل اللقب الجاري العاشر.

خطة موسيماني لتخطي كايزر تشيفز
و يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق اللقب العاشر، في ظل اعتماد كايزر تشيفز على الدفاع القوي، طوال مشاركة اللاعب في البطولة.

من جانبه خاض الفريق الكروي الأول بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 14 مباراة في طريقه نحو النهائي الأول في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا.

وخرج كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بشباك نظيفة 11 مرة، منها في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي رغم التعرض لهجمات لا تتوقف.

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على مهاجم الزمالك الموسم القادم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مانشستر سيتي يقرر رحيل نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس