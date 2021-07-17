روما يدرس التعاقد مع إيمرسون من تشيلسي

كشفت مصادر صحفية إيطالية، ان نادي روما يريد التعاقد مع إيمرسون بالميري، ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، يرغب في عودة إيمرسون بالميري إلي الذئاب، حيث سبق له ان لعب معهم من 2015 حتي 2018.





ويعاني إيمرسون في حجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق تشيلسي، خلال الموسم الماضي، سواء مع المدرب السابق فرانك لامبارد، أو الحالي توماس توخيل.





وقدم إيمرسون أداءًا مميزًا في بطولة يورو 2020، وساهم في تتويج منتخب إيطاليا باللقب القاري، بعد إصابة ليوناردو سبينازولا.





يذكر ان إيمرسون البالغ من العمر 26 عامًا، انتقل إلى البلوز في صيف عام 2018، قادمًا من روما مقابل 17,6 مليون إسترليني، ولعب 70 مباراة مع الفريق اللندني، من بينهم مباراتين فقط في البريميرليج الموسم الماضي، وحصل على دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



