الزمالك يتمسك بضم مهاجم سموحة

فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع إدارة سموحة، للحصول على خدمات حسام حسن، مهاجم الفريق خلال الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.





ويعتبر حسام حسن على رأس أولويات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي أثنى على مستوى وقدرات اللاعب ويتمسك بشكل كبير بالتعاقد معه.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن فرج عامر رئيس نادي سموحة، طلب الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه، مقابل التفريط في خدمات اللاعب أو تخفيضه إلى 20 مليون وضم مصطفى فتحي على سبيل البيع النهائي.





وتتعارض طلبات فرج عامر مع إدارة الزمالك التي وضعت سقف لا يزيد علي 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى انتقال أحد لاعبي الفريق على سبيل البيع النهائي إلى صفوف سموحة ولكن ليس من بينهم مصطفى فتحي.





وسبق وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون عودة مصطفى فتحي خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته لصفوف الفريق الساحلي، ويضع المدرب الفرنسي آمالًا كبيرة على مصطفى فتحي بعد تألقه



