لينجارد يقترب من أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن إمكانية رحيل لاعب الوسط الإنجليزي، جيسي لينجارد لصفوف أتلتيكو مدريد الصيف الجاري.





وترعرع جيسي لينجارد صاحب الـ28 عامًا، بصفوف مانشستر يونايتد وأعير في أكثر من مناسبة لأندية إنجليزية مثل ليستر سيتي، برمنجهام، برايتون، ديربي كاونتي ووست هام يونايتد.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن النادي بطل إسبانيا يبحث عن تدعيم صفوفه للموسم الجديد ويخطط لضم لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، الذي أعير في يناير الماضي لصفوف وست هام يونايتد وسجل معه 9 أهداف.





وتابعت الصحيفة، أن الروخي بلانكوس يخططون لتعويض الرحيل المحتمل لساؤول نيجويز بضم لاعب الوسط المهاجم لـ"الشياطين الحمر"، خاصة في ظل عودة اللاعب لوكاس توريرو إلى آرسنال الإنجليزي بعد انتهاء إعارته للأتلتي.



