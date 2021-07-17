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رونالدو يبلغ يوفنتوس بقرار النهائي

السبت 17/يوليو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، أبلغ ناديه بقراره النهائي حول مستقبله.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن رونالدو أبلغ أدارة السيدة العجوز، برغبته في الاستمرار مع الفريق، وأنه سيعود للتدريبات يوم 25 يوليو لبدء فترة الإعداد.

وأشارت، إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يضغط على إدارة يوفنتوس، لتمديد عقد البرتغالي عام واحد فقط، الأمر الذي لم يناقشه يوفنتوس بعد.

وأوضحت الصحيفة، أن المحادثات بشأن تمديد عقد رونالدو، قدا تبدأ بين الطرفين عندما يعود أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، من الإجازة.

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، وارتبط اللاعب هذا الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

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