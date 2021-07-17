Advertisements

24 ألف طالب يؤدون امتحان الكيمياء في الدقهلية اليوم

السبت 17/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
يؤدي اليوم السبت ٢٤ ألف و٤٤٢ طالبا وطالبه ثانوية عامة شعبه علمى علوم، امتحان الكمياء، وذلك داخل ١٦٤ لجنة ما بين ١٦٠ لجنة، بال‘ضافة للجنه المكفوفين والأورام والسجن والمتفرقين.

ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون إمتحانات الثانوية العامة 2020 2021.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات

جدول امتحانات الثانوية
وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، تكون الامتحانات بداية من 10 يوليو وحتي 2 أغسطس 2021.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحانات اعتبارا من السبت 10 يوليو وحتي السبت 31 يوليو.

وطبقا لجدول امتحانات الثانوية 2021، يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات خلال الفترة من 11 يوليو وحتي 29 يوليو.

ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.

وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.

وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من اداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل ـ حسب الجدول المُعلن من الوزارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر امتحانات الفجر الثانوية اجراءات إحترازية

أخبار تهمك

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يُحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ حوالي 8 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

روبي تشعل حفلها الغنائي بالساحل الشمالي (صور)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل "تعليم الدقهلية": 129 طالب ثانوية عامة بالشعبة العلمية تغيبوا عن امتحان العربي

محافظ الدقهلية يتابع الإجراءات الاحترازية وتأمين لجان الثانوية العامة في أجا (صور)

طلاب العلمي يتوافدون بالكمامات لأداء امتحان الألماني أو الفرنساوي في الدقهلية

الفرنساوي يرسم البهجة علي طلاب الثانوية العامة علمي بالدقهلية

تعليم الدقهلية تعلن غياب ٢٦ طالبا عن امتحان اللغة العربية للثانوية

غياب 128 طالبًا عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الدقهلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس