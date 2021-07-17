موسيماني يجهز مفاجأة في نهائي إفريقيا لفك طلاسم كايزر تشيفز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.





ويحاول المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، في فك طلاسم دفاعات فريق كايزر تشيفز في المواجهة الهامة في نهائي الشامبيونزليج الإفريقي.





ويعد كايزر تشيفز من أقوي الدفاعات في البطولة، حيث لعب 14 مباراة قبل وصوله للمباراة النهائية، وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، منها في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي أمام الوداد المغربي.





ويعتمد ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر، على التكتل الدفاعي في منطقة جزاءه، مع الإعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وسبق لباكستر قيادة منتخب جنوب إفريقيا للإطاحة بمنتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.





وينوي موسيمانى إشراك صلاح محسن من بداية المباراة بجانب محمد شريف، ليكونا ثنائي قوي في خط الهجوم، بدلًا من الدفع به في الشوط الثاني.



