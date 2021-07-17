Advertisements

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع محمد صلاح

السبت 17/يوليو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
طالب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، بضرورة التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وسبق أن ربط اللاعب المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الليجا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنشيلوتي يرى في محمد صلاح البديل الأمثل لريال مدريد، في حالة فشل الاخير في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارات الصحفية، أنه برغم الأزمات المالية الناتجة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، لكن النادي الإسباني حريص كل الحرص على إتمام صفقة كبرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واوضحت، أن هناك توتر بين محمد صلاح والألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، مما قد يدفع ليفربول لبيع صلاح والاستفادة من أموال الصفقة.

وذكرت أن أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية.

أخبار تهمك

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يفاجئ جريزمان بتصرف غريب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة شطب حلا شيحة من نقابة الممثلين

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يكشف سر العلاقة بين "حياة كريمة" وأزمة السد الإثيوبي

منذ 19 دقيقة

بيان عاجل يُحذر من طقس السبت

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يطلب صفقة من داخل بيراميدز

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 11 ساعة

بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

منذ 39 دقيقة

رسالة نارية من عمرو أديب لـ حلا شيحة بعد أزمتها الأخيرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

رونالدو يبلغ يوفنتوس بقرار النهائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:26 ص

عاجل.. موقف حاسم من نقابة المهن التمثيلية تجاه حلا شيحة

توضيح عاجل من وزير النقل لأهالي المعادي بشأن إزالة المنازل

01:04 ص

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا اليومية تواصل الانخفاض (بيان رسمي)

02:12 ص

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

09:23 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس