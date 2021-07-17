أنشيلوتي يطلب التعاقد مع محمد صلاح

طالب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، بضرورة التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.





وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، وسبق أن ربط اللاعب المصري نفسه أكثر من مرة باللعب في الليجا.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنشيلوتي يرى في محمد صلاح البديل الأمثل لريال مدريد، في حالة فشل الاخير في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.





وأشارات الصحفية، أنه برغم الأزمات المالية الناتجة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، لكن النادي الإسباني حريص كل الحرص على إتمام صفقة كبرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





واوضحت، أن هناك توتر بين محمد صلاح والألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، مما قد يدفع ليفربول لبيع صلاح والاستفادة من أموال الصفقة.





وذكرت أن أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية.



