بيراميدز يخطط لخطف "العراقي" من أمام الزمالك

دخل نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية في مفاوضات قوية مع بعض اللاعبين لتدعيم مركز الظهير الأيمن.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر في بيراميدز، إلى أن هناك مفاوضات مع اللاعب كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي، والذي كان أحد الصفقات المطلوبه في نادي الزمالك.





كما تتفاوض إدارة الفريق السماوي مع حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق والترجي التونسي الحالي، لبحث إمكانية ضمه في الموسم الجديد، حال فشل الإدارة في الحصول على خدمات العراقي.





يذكر أن كريم العراقى كان جدد عقده مع فريق المصرى البورسعيدى، وحصل على وعد بالرحيل حال وصول عرض مناسب.



