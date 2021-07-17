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موسيماني يطلب صفقة من داخل بيراميدز

السبت 17/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز نال إشادة كبيرة من جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد أن ظهر بشكل رائع ومميز في مواجهة الفريقين والتي تمكن خلالها من تسجيل هدف.

وطلب بيتسو موسيماني بشكل رسمي من إدارة النادي الأهلي ضرورة التعاقد مع إبراهيم عادل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وشدد المدير الفني للقلعة الحمراء على أهمية تواجده والتعاقد معه خاصة أنه يحتاج لخدماته بشكل كبير.

والمفاجأة أن إبراهيم عادل يلقب باسم "بركات الجديد" وذلك من جانب أحد أعضاء الجهاز الفني للنادي الأهلي والذي يتحمس أيضا لضمه من بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية في ظل الاقتناع الكبير باللاعب وموهبته الفنية.

ومن المنتظر أن يكثف النادي الأهلي جهوده لحسم صفقة إبراهيم عادل في الفترة المقبلة.

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