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بعد رحيل راموس واقتراب فاران.. أنشيلوتي يحل أزمة الملكي الدفاعية

السبت 17/يوليو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
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الفجر الرياضي
يواصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التفكير من أجل ايجاد حل للأزمة الدفاعية المتوقعة في النادي الملكي بعد رحيل القائد سيرجيو راموس واقتراب رحيل رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

وحسبما ذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن أنشيلوتي يفكر في الاعتماد على الفرنسي فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لريال مدريد، في مركز قلب الدفاع خلال الموسم المقبل.

وكان ريال مدريد تعاقد مع النمساوي دافيد ألابا في الميركاتو الصيفي الجاري خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقد اللاعب مع بايرن ميونخ.

وتضم قائمة الميرنجي أيضًا، البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني ناتشو فيرنانديز في قلب الدفاع.

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